Googlе нашел нарушения безопасности в браузере Apple Safari

Специалисты Google планируют опубликовать подробную информацию о недостатках системы безопасности Аррlе в ближайшем будущем. Уязвимости были обнаружены еще в августе прошлого года, но о них стало известно только сейчас. Дыра находилась в инструменте, специально разработанном для защиты конфиденциальности.

Существует пять типов потенциальных атак, которые могут позволить посторонним лицам изучать конфиденциальную, личную информацию о привычках пользователя при просмотре веб-страниц. Как правило, это происходит с помощью вредоносных программ, которые создают «постоянный отпечаток», преследующий пользователи по Сети и показывающий, что отдельные лица искали на страницах поисковых систем.

По слухам, Apple уже исправила эти недостатки безопасности Safari в декабрьском обновлении. При этом компания пока не предоставила полную оценку безопасности, так что есть вероятность, что проблемы с безопасностью еще остаются.