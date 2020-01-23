    23 января 2020, 00:40

    Googlе нашел нарушения безопасности в браузере Apple Safari

    Александра Каширина

    Исследователи Google обнаружили многочисленные недостатки в безопасности в браузере Apple Safari. Эти пробелы в безопасности позволяют отслеживать поведение пользователей в Сети, несмотря на специальные функции, которые должны предотвращать такое отслеживание. Об этом написал портал Apple Insider со ссылкой на статью в Financial Times.
    Googlе нашел нарушения безопасности в браузере Apple Safari

    Специалисты Google планируют опубликовать подробную информацию о недостатках системы безопасности Аррlе в ближайшем будущем. Уязвимости были обнаружены еще в августе прошлого года, но о них стало известно только сейчас. Дыра находилась в инструменте, специально разработанном для защиты конфиденциальности.

    Существует пять типов потенциальных атак, которые могут позволить посторонним лицам изучать конфиденциальную, личную информацию о привычках пользователя при просмотре веб-страниц. Как правило, это происходит с помощью вредоносных программ, которые создают «постоянный отпечаток», преследующий пользователи по Сети и показывающий, что отдельные лица искали на страницах поисковых систем.

    По слухам, Apple уже исправила эти недостатки безопасности Safari в декабрьском обновлении. При этом компания пока не предоставила полную оценку безопасности, так что есть вероятность, что проблемы с безопасностью еще остаются.