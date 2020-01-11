Google Maps «вернул» умерших родственников

Пользовательница Twitter с никнеймом yajaira опубликовала в своем аккаунте фотографию дедушки, которую нашла на Google Maps. Пожилой мужчина сидел на кресле перед своей фермой. Девушка была очень тронута, ведь дедушка умер несколько лет назад.

Ее пост набрал почти полмиллиона просмотров и стал вирусным, сообщило издание BuzzFeed News. Фотографии ушедшего родственника породили новый флэшмоб, люди начали искать на Google Maps своих родных.

Пользовательница yajaira написала, что, когда дедушка умер, она не успела даже с ним попрощаться.

Ей ответила 21-летняя жительница США Андреа Пристас. Она рассказал изданию, что ее отец попал на фото в Google Maps в 2012 году. Через несколько лет его не стало. Девушка призналась, что расплакалась впервые с его смерти.

Мой двоюродный дедушка ушел от нас месяц назад, ровно через год, после того, как умерла двоюродная бабушка. Когда я вижу, как он идет мимо нашего старого дома, в голову приходит так много воспоминаний из детства.

Моя бабушка умерла в 2014 году. Нашла ее здесь, и это сделало мой день. Она была моей опорой.

22-летняя Пола Салливан рассказал изданию, что не ожидала найти своего отца, когда начала разыскивать его дом в Саутгемптоне (Пенсильвания). Он умер в 2016 году, но в какой-то момент камера Google Maps поймала его выходящим из парадной двери.

«Это был эмоциональный момент для меня. У меня действительно не было надежды найти его», — заявила она.

Пользователи признались, что если когда-нибудь еще заскучают по своим умершим родственникам, то вновь откроют Google Maps. Но все-таки уже сделали себе скриншоты, ведь фотографии периодически обновляются.