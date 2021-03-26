Google исправил неточный перевод во фразах про Байдена и Путина

Google устранил ошибку в переводе предложений с упоминанием имен президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского представительства американской компании.

Платформа перевела выражение Biden changed for bad как «Байден изменился к лучшему». При этом аналогичную фразу с именем президента России Putin changed for bad как «Путин изменился в худшую сторону». На это обратил внимание RT. Программная ошибка наблюдалась в мобильном сервисе и на ПК.

«Некорректный перевод исправили», — отметили в пресс-службе.

Ошибка произошла из-за искажений, которые могут возникнуть при обучении программных алгоритмов на шаблонах из интернета, добавили в Google.

Схожая ситуация случилась и с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Trump changed for bad переводилось в отрицательном ключе. А предложение про другого бывшего главу США Барака Обаму — Obama changed for bad — шло по аналогии с фразой про Байдена.

В декабре 2020 года пользователи Google заметили, что сервис перевел предложение Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент» — прим.ред.) как «Спасибо, Владимир Владимирович». Позже эту неточность исправили.