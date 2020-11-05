Google и Twitter предложили оштрафовать за цензуру российских СМИ

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры РФ наказать Facebook, Google и Twitter за ограничения, введенные в отношении около 20 российских СМИ. Речь идет, в том числе, о РИА «Новости», RT, Sputnik и Россия 1.

В письме, поступившем в распоряжение РИА «Новости», ассоциация просит рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ. Предлагается также ввести принудительный арест денежных средств таких компаний.

Документ, подписанный директором АППСИМ Владимира Зыкова направлен главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Сейчас штраф за цензурирование российских СМИ не превышает 10 тысяч рублей, для иностранных корпораций это ничтожно мало. Поэтому в АППСИМ предложили внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить «на иностранных юридических лиц наложение штрафа от 10 миллионов рублей до 1% международной выручки».

К цензуре предложено отнести любые манипуляции с контентом и аккаунтами российских СМИ. В том числе, добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других СМИ России.

Помимо этого, ассоциация попросила Минцифры рассмотреть возможность создания в России закона «О блогерах».

«Он в добровольном порядке должен дать возможность регистрироваться блогерам в качестве „блогера“ и получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ», — поясняется в письме.

Глава АППСИМ Зыков уточнил, что в этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере четыре миллиона рублей.

«Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям», — сказал Зыков.

В Минцифры получение письма подтвердили.