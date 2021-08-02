Google анонсировал смартфоны на собственном процессоре

Компания Google раскрыла подробности о новых смартфонах Pixel 6 и 6 Pro. Гаджеты будут оснащены собственным мобильным процессором компании Tensor.

«Tensor — это наш первый специально разработанный процессор SоС для телефонов Pixel, который будет работать на Pixel 6 и Pixel 6 Pro», — сообщила пресс-служба Google.

По словам компании, разработанный процессор сможет прямо на смартфоне обрабатывать самые мощные процессы с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Раньше гаджеты Google работали на процессоре Qualcomm.

Модель Pixel 6 Pro получит три камеры, включая телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом. Версию Pixel 6 решили оснастить лишь двумя камерами. Остальные подробности компания пообещала раскрыть осенью во время официальной презентации.

Как удалось узнать журналистам CNBC, Pixel 6 Pro будет иметь экран с закругленными краями и диагональю 6,7 дюйма. У второй версии смартфона будет плоский экран с диагональю 6,4 дюйма. Вице-президент Google Рик Остерло говорил The Verge, что новые модели станут флагманскими смартфонами, а цена будет соответствующей.