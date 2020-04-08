Гоночный электрический самолет создадут в Норвегии

По данным издания, гонки электрических гоночных самолетов Air Race E будут первыми в своем роде. Первые пробные полеты запланированы на конец 2020 года.

Предполагается, что в соревнованиях примут участие 10 аппаратов. Они будут летать по кольцевой воздушной трассе на скорости более 400 километров в час. Длина дистанции составит около полутора километров от поворота до поворота.