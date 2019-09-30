  • Голова первого космонавта ОАЭ увеличилась за первые 5 дней на орбите

    30 сентября 2019, 19:49

    Анастасия Кукова

    Прибывший на прошлой неделе на МКС первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури во время сеанса видеосвязи рассказал, как изменилось его тело за пять дней пребывания на орбите Земли. Об этом сообщило РИА «Новости».

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    «Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому», — рассказал аль-Мансури студентам, собравшимся в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.

    Космонавт сообщил, что побывал во всех отсеках МКС и снял о станции видеоролик.

    «Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке», — сказал аль-Мансури. По его мнению, самая прекрасная вещь на станции — это невесомость.

    Экипаж МКС, в который, помимо первого космонавта ОАЭ, вошли Олег Скрипочка и американка Джессика Меир, прибыл на орбиту Земли 25 сентября. Аль-Мансури проведет на орбите восемь дней, ему сталось еще три.

    3 октября вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом он вернется на корабле «Союз МС-12».