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    20 января 2022, 12:53

    WhatsApp расширит функции для записи голосовых сообщений

    WABetaInfo: WhatsApp позволит ставить на паузу запись голосовых сообщений

    Анатолий Минкин

    Новые функции для голосовых сообщений появятся в мессенджере WhatsApp. Пользователи получат возможность ставить запись на паузу. До этого можно было только полностью остановить запись. Об этом сообщил портал портал WABetaInfo, изучивший бета-версию десктопного приложения.

    WhatsApp расширит функции для записи голосовых сообщений

    Авторы пояснили, что после приостановки записи голосового сообщения его можно прослушать перед отправкой, удалить или продолжить записывать.

    Как сообщила «Газета.ru», новая функция доступна в WhatsApp для iOS. В ближайшее время она появится в бета-версии мессенджера для системы Android.

    В ноябре прошлого года разработчики WhatsApp ввели функцию, которая позволила не держать телефон с мессенджером постоянно включенным для использования десктопной версии. Достаточно только один раз привязать web-версию WhatsApp к телефону — и после этого гаджет можно отложить.