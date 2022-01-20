WhatsApp расширит функции для записи голосовых сообщений

Новые функции для голосовых сообщений появятся в мессенджере WhatsApp. Пользователи получат возможность ставить запись на паузу. До этого можно было только полностью остановить запись. Об этом сообщил портал портал WABetaInfo, изучивший бета-версию десктопного приложения.

Авторы пояснили, что после приостановки записи голосового сообщения его можно прослушать перед отправкой, удалить или продолжить записывать.

Как сообщила «Газета.ru», новая функция доступна в WhatsApp для iOS. В ближайшее время она появится в бета-версии мессенджера для системы Android.

В ноябре прошлого года разработчики WhatsApp ввели функцию, которая позволила не держать телефон с мессенджером постоянно включенным для использования десктопной версии. Достаточно только один раз привязать web-версию WhatsApp к телефону — и после этого гаджет можно отложить.