Сейчас популярны голосовые сообщения, звонки в мессенджерах.

«Это делается для того, чтобы не зависеть от оператора, используя только его интернет. Считается, что это более защищенный канал от прослушиваний», — отметил эксперт.

По мнению Соловьева, интернет-платформы убьют СМС. Пока что сообщения часто пишут пожилые люди, которые купили телефоны до появления смартфонов. Однако приблизительно через десятилетие технология СМС исчезнет.

А вот текстовые сообщения в мессенджерах полностью не уступят место голосовым. Существует информация, которую можно передать только текстом для удобства восприятия.

«Будет серьезное развитие голосовых ассистентов, которые будут с помощью диктовки переводить информацию в текст. Чаще людям удобнее прочитать сообщение глазами, а не слушать его», — заявил специалист.

Голос выбьется в лидеры, но не заменит текстовые сообщения. Телевизор же в своем время не вычеркнул из жизни кинотеатр, пояснил Соловьев.

Первое СМС было отправлено 3 декабря 1992 года.