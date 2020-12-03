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    03 декабря 2020, 12:52

    Голосовые сообщения не вытеснят текстовые — IT-специалист

    Алена Макаренко

    Голосовые сообщения полностью не заменят текстовые, потому что некоторую информацию лучше воспринимать не на слух. А вот СМС-ки вскоре исчезнут. Так считает эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьев, ИА Nation News.
    Голосовые сообщения не вытеснят текстовые — IT-специалист

    Сейчас популярны голосовые сообщения, звонки в мессенджерах.

    «Это делается для того, чтобы не зависеть от оператора, используя только его интернет. Считается, что это более защищенный канал от прослушиваний», — отметил эксперт.

    По мнению Соловьева, интернет-платформы убьют СМС. Пока что сообщения часто пишут пожилые люди, которые купили телефоны до появления смартфонов. Однако приблизительно через десятилетие технология СМС исчезнет.

    А вот текстовые сообщения в мессенджерах полностью не уступят место голосовым. Существует информация, которую можно передать только текстом для удобства восприятия.

    «Будет серьезное развитие голосовых ассистентов, которые будут с помощью диктовки переводить информацию в текст. Чаще людям удобнее прочитать сообщение глазами, а не слушать его», — заявил специалист.

    Голос выбьется в лидеры, но не заменит текстовые сообщения. Телевизор же в своем время не вычеркнул из жизни кинотеатр, пояснил Соловьев.

    Первое СМС было отправлено 3 декабря 1992 года.