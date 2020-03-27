Электронный «друг» в телефоне не единственная новинка, которую предложили в ведомстве. Еще обязательными хотят сделать отечественные облачные хранилища, а также российские новостные агрегаторы. Всего 13 программ для смартфона и три — для телевизоров со Smart TV.

Чуть раньше уже были утверждены приложения для поиска, антивирус, «Госуслуги», электронная почта, мессенджеры, соцсети, а также платежная система «Мир».

Устанавливать отечественное программное обеспечение на электронику требуют поправки в закон «О защите прав потребителей».

Документ о предустановке российского ПО на гаджеты планируют реализовать в несколько этапов. Для смартфонов она будет обязательной уже с 1 июля 2020 года. С 2021 года правило распространится на планшеты. На компьютеры — с 2022-го, на Smart TV и ТВ-приставки — с 2023-го.

Ранее в ФАС заявили, что иностранные компании Apple, Google и Microsoft должны разрешить российским пользователям удалять все предварительно установленные программы.