Голосовое управление появилось во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила собственного голосового помощника Марусю. Найти ее можно во вкладке «Сервисы».

Чтобы начать диалог, пользователю достаточно кликнуть по иконке голосового помощника. Разработки заявили, что со временем Маруся будет расширять набор своих навыков. Но и сейчас она умеет достаточно много.

«Маруся помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему: читать почту, рассказывать свежие новости или прогноз погоды, заказывать еду или такси», — рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Помимо этого, головой помощник умеет отвечать на самые разные вопросы, ставить напоминания, записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку, искать рецепты.

В компании подчеркнули, что «ВКонтакте» стала первой соцсетью с голосовым управлением.

«С Марусей многие сервисы Vk.com становятся доступнее и удобнее: например, всего одной командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей», — добавили в пресс-службе.