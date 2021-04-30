Голландских пенсионеров поселили в первом напечатанном 3D-доме

Пожилая семейная пара из Амстердама заселилась в первый в Европе дом, построенный с помощью 3D-принтера. На печать строения ушло 120 часов.

Площадь дома составляет 94 квадратных метра. По форме он напоминает валун и состоит из 24 бетонных элементов, сообщил ТАСС. Вместо привычных ключей у 67-летнего Харри Деккерса и 70-летней Элизы Лутц будут специальные приложения на мобильных телефонах. С их помощью можно будет открывать входную дверь.

Элементы дома слой за слоем печатались на заводе в городе Эйндховен, потом их перевозили на стройплощадку, где устанавливали на фундамент.

В конце марта стало известно о планах застроить пустынную долину Коачела в Калифорнии новыми домами, напечатанными на 3D-принтере. Экологически чистый район появится в городе Ранчо-Мираж.

Для строительства понадобятся 3D-принтеры с небольшой гараж. По словам специалистов, материал, который используется для строительства, быстро твердеет. На возведение дома площадью 33 квадратных метра, по предварительным подсчетам, потребуется меньше суток.