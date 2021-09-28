28 сентября 2021, 19:21
Глобальный сбой случился в работе Twitter — Downdetector
Пользователи Twitter из разных стран стали жаловаться на сбой в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.
Сообщения о сбоях в работе сети микроблогов начали поступать после 18:40 по московскому времени. На проблемы пожаловались пользователи Twitter в Нидерландах, Германии, Франции, Испании, Италии и Ирландии.
У большинства возникли трудности с работой веб-сайта, у кого-то тормозит работа приложения. Некоторые пользователи не могут авторизоваться.
Ранее масштабный сбой в работе Twitter произошел в июне. Тогда о проблемах сообщали главным образом жители США и Великобритании.