Пользователи Twitter из разных стран стали жаловаться на сбой в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Сообщения о сбоях в работе сети микроблогов начали поступать после 18:40 по московскому времени. На проблемы пожаловались пользователи Twitter в Нидерландах, Германии, Франции, Испании, Италии и Ирландии.

У большинства возникли трудности с работой веб-сайта, у кого-то тормозит работа приложения. Некоторые пользователи не могут авторизоваться.

Ранее масштабный сбой в работе Twitter произошел в июне. Тогда о проблемах сообщали главным образом жители США и Великобритании.