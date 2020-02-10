    10 февраля 2020, 04:45

    Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России

    Валерия Шафирко

    В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G. Об этом сообщил «Коммерсант».
    Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России

    В первую очередь сертификации гаджетов с поддержкой Wi-Fi 6 ждут Apple, Samsung и Huawei. Сейчас эти компании вынуждены ограничивать функционал технологии на своих устройствах в России.

    В частности, технологию уже поддерживают последняя линейка iPhone и Samsung Galaxy, и несколько ноутбуков Asus. Но воспользоваться Wi-Fi 6 российские пользователи не могут, поскольку сейчас вендоры ограничивают его для России.

    Основные преимущества Wi-Fi 6 — более высокая по сравнению с предыдущим стандартом пропускная способность сети и возможность подключения большего числа абонентов. В Asus уверены, что все это позволит значительно улучшить качество связи.

    У Wi-Fi 6 есть серьезные преимущества перед стандартом сотовой связи 5G, который еще не внедрен, считает представитель Cisco. По его словам, для Wi-Fi 6 чипсеты на порядок дешевле, как и развертывание сети, и не нужны разрешения на использование частот.

    Но сотовые операторы считают новый стандарт менее безопасным. Они сомневаются, что Wi-Fi 6 изменит привычную схему мобильного подключения к интернету.

    В Японии планируют запустить сеть 6G уже через 10 лет (к 2030 году). Ее скорость будет быстрее 5G в восемь тысяч раз, считает доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам. По его предположениям, появление 6G даст возможность интегрировать технику и человеческий мозг. Новый стандарт позволит построить новое общество, считают эксперты.