В первую очередь сертификации гаджетов с поддержкой Wi-Fi 6 ждут Apple, Samsung и Huawei. Сейчас эти компании вынуждены ограничивать функционал технологии на своих устройствах в России.

В частности, технологию уже поддерживают последняя линейка iPhone и Samsung Galaxy, и несколько ноутбуков Asus. Но воспользоваться Wi-Fi 6 российские пользователи не могут, поскольку сейчас вендоры ограничивают его для России.

Основные преимущества Wi-Fi 6 — более высокая по сравнению с предыдущим стандартом пропускная способность сети и возможность подключения большего числа абонентов. В Asus уверены, что все это позволит значительно улучшить качество связи.

У Wi-Fi 6 есть серьезные преимущества перед стандартом сотовой связи 5G, который еще не внедрен, считает представитель Cisco. По его словам, для Wi-Fi 6 чипсеты на порядок дешевле, как и развертывание сети, и не нужны разрешения на использование частот.

Но сотовые операторы считают новый стандарт менее безопасным. Они сомневаются, что Wi-Fi 6 изменит привычную схему мобильного подключения к интернету.

В Японии планируют запустить сеть 6G уже через 10 лет (к 2030 году). Ее скорость будет быстрее 5G в восемь тысяч раз, считает доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам. По его предположениям, появление 6G даст возможность интегрировать технику и человеческий мозг. Новый стандарт позволит построить новое общество, считают эксперты.