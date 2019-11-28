Главный дизайнер Apple окончательно ушел из компании. Его фото удалили с сайта

Компания Apple осталась без своего главного дизайнера Джони Айва. Именно он придумал внешний вид iPhone, Macbook и iPod, проработав в корпорации более 20 лет. Теперь он займется собственным проектом.

Apple осталась без еще одного топ-менеджера. Их всех утомил конвейер Подробнее

The Verge заметил, что на официальном сайте Apple исчезла фотография и имя Айва. Раньше они были опубликованы в разделе руководителей компании.

Об уходе дизайнера корпорация объявила еще в июне. Тогда не назывались точные даты, но в Apple обещали продолжить сотрудничать с Айвом в эксклюзивных проектах.

Почему именно главный дизайнер решил покинуть компанию остается неизвестным. Но в 2020 году Айв планирует запустить студию дизайна LoveFrom, а первым клиентом проекта станет как раз Apple.

Место Айва в компании разделят вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай и его коллега по промышленному дизайну Эванс Ханки.

Джони Айв начал работать в компании в 1996 году и за годы своей профессиональной деятельности завоевал славу одного из самых знаменитых дизайнеров в мире.