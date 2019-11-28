Главный дизайнер Apple окончательно ушел из компании. Его фото удалили с сайта
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The Verge заметил, что на официальном сайте Apple исчезла фотография и имя Айва. Раньше они были опубликованы в разделе руководителей компании.
Об уходе дизайнера корпорация объявила еще в июне. Тогда не назывались точные даты, но в Apple обещали продолжить сотрудничать с Айвом в эксклюзивных проектах.
Почему именно главный дизайнер решил покинуть компанию остается неизвестным. Но в 2020 году Айв планирует запустить студию дизайна LoveFrom, а первым клиентом проекта станет как раз Apple.
Место Айва в компании разделят вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай и его коллега по промышленному дизайну Эванс Ханки.
Джони Айв начал работать в компании в 1996 году и за годы своей профессиональной деятельности завоевал славу одного из самых знаменитых дизайнеров в мире.