Главные фишки Google Pixel 4 собрали в одном видео
Одним из главных нововведений стал сенсор Soli в верхней части аппарата. Он позволит владельцу управлять смартфоном не касаясь экрана, а просто жестами. Свайп фотографий, изменение громкости, переключение между песнями — теперь смартфоном можно управлять на расстоянии.
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Новая технология позволит смартфону узнавать своего владельца по лицу вне зависимости от ракурса. Даже просто поднимая лежащий гаджет камера включится и тут же просканирует кто взял его в руки. В случае, если это владелец, то блокировка тут же снимется.
Google Pixel 4 впервые оснастили двойной основной камерой. Главная линза работает в разрешении 12 мегапикселей, а вторая линза — в 16 мегапикселей. Среди обновлений камеры машинное обучение по взятию «баланса белого», улучшенные портретный и ночной режимы.
Смартфон может в режиме реального времени переводить звуковые сообщения в текст и даже искать нужные фрагменты по ключевым словам.
В технической части тоже все неплохо OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Герц в 5,7 и 6,3 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 855 с отдельным сопроцессор Pixel Neural Core для нейросетей, 6 гигабайт оперативки и 64 гигабайта или 128 гигабайт встроенной памяти.
Стартовая цена младшей модели — 799 долларов, старшей — 899. В продажу устройство поступит 24 октября в США.