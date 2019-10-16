Главные фишки Google Pixel 4 собрали в одном видео

Компания Google представила свои новые флагманы Google Pixel 4. Новые смартфоны стали умнее, начали лучше фотографировать и быстрее узнавать своего владельца по лицу. Чем удивит новый смартфон в ролике «360».

Одним из главных нововведений стал сенсор Soli в верхней части аппарата. Он позволит владельцу управлять смартфоном не касаясь экрана, а просто жестами. Свайп фотографий, изменение громкости, переключение между песнями — теперь смартфоном можно управлять на расстоянии.

Google представила новый смартфон Pixel 4 Подробнее

Новая технология позволит смартфону узнавать своего владельца по лицу вне зависимости от ракурса. Даже просто поднимая лежащий гаджет камера включится и тут же просканирует кто взял его в руки. В случае, если это владелец, то блокировка тут же снимется.

Google Pixel 4 впервые оснастили двойной основной камерой. Главная линза работает в разрешении 12 мегапикселей, а вторая линза — в 16 мегапикселей. Среди обновлений камеры машинное обучение по взятию «баланса белого», улучшенные портретный и ночной режимы.

Смартфон может в режиме реального времени переводить звуковые сообщения в текст и даже искать нужные фрагменты по ключевым словам.

В технической части тоже все неплохо OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Герц в 5,7 и 6,3 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 855 с отдельным сопроцессор Pixel Neural Core для нейросетей, 6 гигабайт оперативки и 64 гигабайта или 128 гигабайт встроенной памяти.

Стартовая цена младшей модели — 799 долларов, старшей — 899. В продажу устройство поступит 24 октября в США.