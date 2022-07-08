Пассажиры аэропорта Детройта теперь видят на табло персональную информацию о своем рейсе. Эту технологию разработал стартап Misapplied Sciences, написало издание ePrimefeed. На табло каждый человек сможет увидеть свой личный маршрут путешествия. Это стало возможным благодаря технологии Parallel Reality. Она может идентифицировать лица и связывать данные с конкретным пассажиром.