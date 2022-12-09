Технологии 09 декабря 2022, 16:05 Глава Xiaomi Вейбинг заявил, что игровые смартфоны скоро исчезнут

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Глава Xiaomi Group China Redmi Лу Вейбинг уверен, что игровыми смартфонами скоро перестанут пользовать и они исчезнут. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание MyDrivers.

По его словам, в 2023 такие гаджеты исчезнут, а заменить их сможет новый Xiaomi 13.

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Популярность игровых смартфонов действительно начала снижаться, а многие флагманы вполне способны конкурировать с ними. Кроме того, для игр все чаще стали отдавать предпочтения портативным консолям, например, Nintendo Switch или Steam Deck.

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