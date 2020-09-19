Глава TikTok призвал Facebook и Instagram поддержать сервис в суде

Запрет TikTok негативно скажется на развитии Instagram, Facebook и интернета в целом, заявил глава Instagram Адам Моссери.

«Мы согласны с тем, что такой запрет вреден для отрасли. Мы приглашаем Facebook и Instagram публично присоединиться к нам и поддержать наш судебный процесс. Настало время отбросить в сторону нашу конкуренцию и сосредоточиться на таких важных принципах, как свобода слова и надлежащая правовая процедура», — заявила Паппас.

Руководство TikTok также выпустило специальное заявление. В нем компания уже «взяла на себя обязательство обеспечить беспрецедентный уровень дополнительной прозрачности и подотчетности, выходящий далеко за рамки того, что готовы предоставить другие сервисы».

В TikTok намерены продолжать оспаривать указания американских властей, которые приняты без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Приказ США угрожает оставить граждан и малый бизнес в Штатах без важной платформы для обмена мнениями и заработка.

Министерство торговли США обяжет магазины приложений в Америке удалить TikTok и WeChat начиная с 20 сентября. Кроме того, под запрет попадут платежи через эти приложения.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запретил в стране TikTok. Стояло одно условие для продолжения его функционирования: сервис до 15 сентября должна купить американская компания. Власти обвинили TikTok в передаче данных пользователей в Китай, а это угрожает суверенитету Америки. В ответ компания ByteDance подала в суд, пожаловавшись на неправомерное давление.

Компания-разработчик получила в информационном мире большее влияние и административный контроль, чем государство. Поэтому теперь страна борется за свою монополию. Отсюда идут корни претензий к TikTok или любой другой технологической компании, писало ИА НСН.