Технологии 31 августа 2023, 16:17 Глава Telecom Daily Кусков заявил, что новый iPhone будет мало чем отличаться от предыдущих версий

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Новый iPhone не будет сильно отличаться от предшествующих моделей. Такой информацией поделился гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, несколько лет подряд iPhone являются реновацией старой модели, нежели чем-то совершенно новым. На данный момент производители не могут предложить революционных решений. Отличаться от старых моделей новый смартфон будет лишь новым процессором, новой операционной системой, улучшенным экраном и аккумулятором. При этом его цена будет довольно внушительной.