Глава «Советского Космоса»: полет космонавтов на МКС осенью займет менее 4 часов
По его словам, это необходимо, чтобы не допустить экстренных ситуаций на МКС.
«Бывают ситуации, когда нужно человека быстрее доставить на орбиту. Пока не было таких ЧП, когда кто-то заболел, с острой болью находится на орбите, и не смогли помочь. Но если нужно будет срочно доставить помощь, то, конечно, лучше не сутки ждать, а четыре часа», — процитировало специалиста ИА Nation News.
Он отметил, что такой скорости полета удастся добиться благодаря двухвитковой системе. Россия уже не один раз ставила рекорды, пользуясь ей. В апреле нынешнего года «Прогресс МС-14» прибыл на МКС через 3 часа 20 минут.
Цуканов подчеркнул, что рекорды требуют грамотно рассчитанного времени запуска летательного аппарата с учетом движения Земли и космической дистанции.