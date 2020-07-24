Глава «Советского Космоса»: полет космонавтов на МКС осенью займет менее 4 часов

Директор сообщества «Советский космос» Максим Цуканов заявил, что осенний полет российских космонавтов до Международной космической станции (МКС) займет менее четырех часов.

По его словам, это необходимо, чтобы не допустить экстренных ситуаций на МКС.

«Бывают ситуации, когда нужно человека быстрее доставить на орбиту. Пока не было таких ЧП, когда кто-то заболел, с острой болью находится на орбите, и не смогли помочь. Но если нужно будет срочно доставить помощь, то, конечно, лучше не сутки ждать, а четыре часа», — процитировало специалиста ИА Nation News.

Он отметил, что такой скорости полета удастся добиться благодаря двухвитковой системе. Россия уже не один раз ставила рекорды, пользуясь ей. В апреле нынешнего года «Прогресс МС-14» прибыл на МКС через 3 часа 20 минут.

Цуканов подчеркнул, что рекорды требуют грамотно рассчитанного времени запуска летательного аппарата с учетом движения Земли и космической дистанции.