Технологии 26 марта 2024, 11:46 Глава совета ассоциации блогеров Терентьева-Галицких поддержала идею маркировать контент, созданный ИИ

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Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выступил с инициативой ввести в российском сегменте интернета маркировку всего контента, который создан при помощи ИИ. Эту идею поддержала председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких, сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам эксперта, если ошибки в сгенерированных изображениях увидеть проще, то с текстами ситуация другая. Созданные при помощи нейросетей с искаженным фактами, они начинают распространяться в Сети. И люди верят недостоверной информации.

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«Такой текст создает бесконечное поле ошибок, с которыми мы боремся последние лет пятнадцать и в СМИ, и в блогосфере», — подчеркнула Мария Терентьева-Галицких.

Она добавила, что маркировка покажет доверительное и уважительное отношение к аудитории.

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