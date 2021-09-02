Глава Роскосмоса назвал сроки начала сборки национальной космической станции

Российскую орбитальную станцию начнут разворачивать лет через пять-шесть. Об этом во время марафона «Новое знание» рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять-шесть лет», — приводит ТАСС слова руководителя Роскосмоса.

По его словам, сборка начнется с запуска в космос Научно-энергетического модуля (НЭМ). Он станет базой новой станции. Рогозин подчеркнул, что этот модуль принадлежит к совершенно новому поколению орбитальных аппаратов. У новой станции будет открытая архитектура, поэтому подобные модули после истечения срока службы будут заменять друг друга.

Ранее такие же сроки развертывания российской орбитальной станции озвучил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Он выразил надежду, что НЭМ, который станет площадкой для проведения научных исследований и будет питать энергией аппаратуру, запустят в 2027 году. К тому времени на космодроме Восточный необходимо подготовить инфраструктуру.