Глава Роскосмоса назвал американские корабли гламурными

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американские космические корабли CrewDragon и Boeing Starliner являются более гламурной версией российского «Союза».

Об этом он сообщил в беседе на радио «Комсомольская правда».

«Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит», — сказал он.

Также Рогозин рассказал о разрабатываемом в России «Орле». Он, в отличие от американских кораблей, сможет летать не только на околоземную орбиты, но и к Луне.

Глава корпорации приоткрыл тайну работы системы аварийного спасения «Орла». По его словам, она сможет безопасно приземлять корабль в случае аварии ракеты, а также доводить его на околоземную орбиту.

Кроме этого Рогозин заявил, что в России разрабатывают мощный ракетный двигатель. Он будет рассчитан на сто пусков.

Ранее глава Роскосмоса допустил полеты российских космонавтов на американских Crew Dragon. Однако для этого американские корабли должны пройти сертификацию.