Глава Роскосмоса допустил возможность переименования Российской орбитальной станции

Название Российской орбитальной станции (РОС) могут изменить после окончания стадии проектирования. О такой возможности ТАСС сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Пока в наших внутренних документах мы используем это название. Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована», — заявил глава космического ведомства.

Впервые макет Российской орбитальной станции показали на прошедшем форуме «Армия-2022». РОС представила Ракетно-космическая корпорация, которая входит в Роскосмос. Макет станции включал базовый, научно-энергетический, узловой, шлюзовой целевой и производственный модули, а также платформы обслуживания.

Представленные на военно-техническом форуме «Армия-2022» образцы техники и технологий свидетельствуют о высоком уровне обороноспособности России, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Во время визита он посетил павильон Роскосмоса, где познакомился с макетом новой российской орбитальной станции.