Глава "Роскосмоса" Борисов назвал сложность в развитии Северного морского пути | 360°

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Глава "Роскосмоса" Борисов назвал сложность в развитии Северного морского пути

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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что развитие Северного морского пути зависит от запуска необходимого количества спутниковых группировок для навигации и других задач. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Он уточнил, что необходимо создать инфраструктуру со связью, высокоточной навигацией, передачей данных, оценкой ледовой и метеообстановки.

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«Проблема одна — надо в нужном количества запустить и создать спутниковые группировки, чтобы давать качественные услуги нашей экономике», — подчеркнул Борисов.

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Также он добавил, что для «Роскосмоса» это будет одной из самых важных задач.

Роскосмос

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