Глава Росатома рассказал, что санкции не повлияли на работу госкорпорации

Антироссийские санкции не оказали пагубного влияния на работу Росатома. Такое заявление в рамках интервью «Известиям» сделал Алексей Лихачев.

Он поговорил с изданием на полях ПМЭФ-2022.

«Санкции никак не меняют наши планы по Северному морскому пути. Более того, мы ускоренным путем идем по выполнению поручений президента [России Владимира Путина]», — сказал глава Росатома.

Он сообщил, что законопроект, согласно которому госкорпорация получит расширенные полномочия в вопросах управления Северным морским путем, прошел первое чтение. Также Лихачев отметил, что Росатом подготовил план по дальнейшему развитию проекта.

«Сейчас ведомства под руководством правительства уже выходят с окончательной редакцией этого плана в июле», — сказал он.

По словам Лихачева, текущие доработки направлены на создание независимых логистических коридоров. Эти направления нацелены на повышение эффективности товарообмена как внутри страны, так и из Юго-Восточной Азии.