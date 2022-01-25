Глава «Росатома» Лихачев рассказал об интересе к разработкам компании за границей

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал RT, какие разработки компании вызывают интерес у других стран. Это, в частности, малые АЭС сухопутного и морского размещения.

«Малые атомные реакторы — это одно из главных достижений сначала Советского Союза, а теперь Российской Федерации.<…> Сегодня постоянно действующие ледоколы — рабочие лошадки — используют атомные двигатели малой мощности. Ледоколы новой линейки, которые приходят им на смену, оснащены атомным реактором „РИТМ-200“ мощностью 60 мегаватт. А строящийся сейчас большой ледокол „Лидер“, самый мощный в истории человечества, будет обладать малым реактором „РИТМ-400“. Это модернизированная разработка „Росатома“», — рассказал Лихачев.

Он добавил, что несколько лет назад два инвестора — Баимский горно-обогатительный комбинат и золоторудное месторождение Кючус — проводили конкурс среди поставщиков электроэнергии. Оба выбрали в качестве источника энергии для проектов малые АЭС.

«Большой интерес к таким станциям наблюдается и за рубежом. В частности, наши партнеры из корпорации по атомной энергии ОАЭ задавали нам вопросы о параметрах этих станций, об условиях, на которых мы можем делать такие поставки. Мы все обсудили и решили создать совместную рабочую группу по изучению возможности использования малых атомных станций в ОАЭ», — сообщил глава компании.