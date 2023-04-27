Технологии 27 апреля 2023, 23:42 Глава PlayStation Есида рассказал, сможет ли ИИ заменить человека Глава PlayStation Есида заявил, что ИИ не сможет заменить человека на работе

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Искусственный интеллект является лишь инструментом. Он не способен полностью заменить человека. Таким мнением поделился японский бизнесмен, бывший президент SIE Worldwide, глава PlayStation Сюхэй Есида. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, в будущем нейросети смогут создавать качественные анимации и модели поведения. Однако такие технологии вряд ли заменят художников, музыкантов и программистов.

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«Это инструмент. И кто-то должен использовать этот инструмент», — отметил Есида.