Глава «Одноклассников» рассказал о влиянии искусственного интеллекта на развитие соцсетей

Искусственный интеллект в соцсетях в основном используется для рекомендаций, он умеет анализировать данные, но с созданием контента пока не справляется. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ рассказал руководитель соцсети «Одноклассники» Антон Федчин.

Применение искусственного интеллекта позволяет сделать сервис более персонализированным.

«ИИ используется для рекомендаций, предсказаний. Сейчас ИИ только начинает что-то делать в плане контента. С точки зрения создания чего-то, ИИ пока еще практически ничего не может», — сказал Федчин.

ИИ сможет правильно составить портрет пользователя, если у него будет достаточный объем данных. Руководитель «Одноклассников» отметил, что так же происходит и в обычном общении.

«Если нет желания делиться информацией, можно забаррикадироваться. Плохо, если мало данных и анализировать нечего. Нет задачи из вас что-то вытянуть, но в этом случае сервис будет хуже. Более точные предпочтения можно вычислить, когда есть больше информации. Это также, как и в обычном общении», — сообщил Федчин.

Сейчас нейросети уже научились дорисовывать объекты и исправлять фотографии. Соцсети, которые применяют такие вещи, лучше справляются с предсказаниями.

«Улучшение изображения, расцвечивание, генерация изображений — это один из трендов, которые мы поддерживаем. Почему именно в соцсетях появляются вещи, связанные с ИИ — потому что соцсети это как интернет в миниатюре, но они очень насыщены данными людей», — объяснил Федчин.

Опасаться, что развитие ИИ в конечном итоге приведет к восстанию машин, пока преждевременно.

«Сейчас ИИ — это история не про целеполагание. Он не может поставить цель, не может оценить сам себя. ИИ не может оценивать свои действия. И с креативом он сейчас не справляется. Пока он как молоток в руках», — сказал глава «Одноклассников».