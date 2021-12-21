Глава Минцифры заявил об устранении разногласий по введению электронного паспорта

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал РИА «Новости» о готовности проекта об электронных паспортах. По его словам, все разногласия устранены.

На этой неделе проект будет передан на рассмотрение в аппарат президента России Владимира Путина.

Ранее Шадаев заявлял, что с декабря 2022 года, но не позднее лета 2023 года электронные паспорта будут выдаваться россиянам в трех регионах.

«Паспорт у нас будет представлен в двух видах — собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения», — объяснил министр.

В качестве второго варианта будет представлено приложение на мобильный телефон. Благодаря этой возможности россияне при определенных случаях не будут вынуждены демонстрировать смарт-карту, используя специальный QR-код, который подтвердит их право на выполнение отдельных действий.

Также в документе будут содержаться отпечатки пальцев владельца и при его желании электронная подпись.

Ранее эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин предостерег от резкого перехода на электронные паспорта.