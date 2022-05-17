Глава Минцифры заявил, что YouTube не планируют «закрывать» в России

Закрытие видеохостинга YouTube в России не планируется, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Об этом он сообщил, выступая на марафоне общества «Знание», передал РБК.

«Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать», — заявил глава Минцифры.

Шадаев добавил, что в вопросе блокировок важно, чтобы от этого не страдали российские пользователи.

«Задача наша, чтобы у нас был свой конкурентоспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube, а чтобы он развивался в конкуренции», — сказал министр.

Разговоры о, предположительно, неизбежной блокировке YouTube в России идут уже несколько месяцев. Ставки выросли в начале марта, когда видеохостинг заблокировал каналы российских СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что таким образом YouTube «подписал себе приговор». Роскомнадзор требовал от YouTube незамедлительно снять блокировки с российских каналов и обещал не вводить ограничений, если сервис начнет выполнять требования законодательства РФ.