Технологии 20 февраля 2024, 19:02 Глава Минцифры Шадаев: в сфере цифровых технологий РФ сотрудничает со странами Азии и Латинской Америки

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Россия занимается развитием цифровых технологий в кооперации с дружественными странами, преимущественно из Азии и Латинской Америки. Об этом RT сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в кулуарах Евразийского IT-форума в Москве.

По его словам, для России большим вызовом стала ситуация, когда западные компании одномоментно перестали продавать соответствующие технологии. Сейчас страна совместно с партнерами планирует закрывать дефицит этих технологий собственными силами.

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«Мы понимаем, что развитие сейчас невозможно без цифровых технологий и отсутствие доступа к современным цифровым технологиям ограничивает возможности для развития экономики, людей», — добавил Шадаев.