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    18 мая 2022, 13:25

    Глава Минцифры: доля iPhone к концу 2024-го снизится в два раза в России

    Анна Усачева

    Смартфоны iPhone в течение двух лет станут менее популярными в России. Такое заявление сделал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Глава Минцифры: доля iPhone к концу 2024-го снизится в два раза в России

    «У Минцифры готов прогноз, что если брать текущую ситуацию, то доля устройств iPhone до конца 2024 года сократится в два раза на российском рынке», — сказал Шадаев.

    Это произойдет из-за снижения комфорта от использования устройств. Шадаев отметил, что россиянам сократили доступ к функционалу iPhone. Среди них — ограничение списка приложений и отключение доступа к сервису бесконтактной оплаты.

    По мнению Шадаева, со временем перейдут на Android. Однако и эта платформа под угрозой. Все зависит от признаков открытости.

    Производитель iPhone — Apple — в марте заявил о приостановке работы в России. Свое решение представители компании связали с позицией по ситуации на Украине. Позднее россиянам ограничили доступ к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Еще через некоторое время часть приложений стали недоступны для скачивания.