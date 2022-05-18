Глава Минцифры: доля iPhone к концу 2024-го снизится в два раза в России

Смартфоны iPhone в течение двух лет станут менее популярными в России. Такое заявление сделал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Его слова процитировало РИА «Новости».

«У Минцифры готов прогноз, что если брать текущую ситуацию, то доля устройств iPhone до конца 2024 года сократится в два раза на российском рынке», — сказал Шадаев.

Это произойдет из-за снижения комфорта от использования устройств. Шадаев отметил, что россиянам сократили доступ к функционалу iPhone. Среди них — ограничение списка приложений и отключение доступа к сервису бесконтактной оплаты.

По мнению Шадаева, со временем перейдут на Android. Однако и эта платформа под угрозой. Все зависит от признаков открытости.

Производитель iPhone — Apple — в марте заявил о приостановке работы в России. Свое решение представители компании связали с позицией по ситуации на Украине. Позднее россиянам ограничили доступ к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Еще через некоторое время часть приложений стали недоступны для скачивания.