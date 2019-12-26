Глава Google рассказала журналистам о компании

Видеозапись интервью телеканал «Звезда» опубликовал на странице в YouTube.

Соловьева рассказала о том, как связаны телевидение и интернет, как попасть в Google и что ждет Рунет после возможных блокировок. Глава компании также предположила, какие тренды будут актуальны в Интернете в ближайшее время.