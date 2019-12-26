26 декабря 2019, 13:48
Глава Google рассказала журналистам о компании
Директор российского представительства компании Google Юлия Соловьева дала большое интервью журналистам. В нем она ответила на главные вопросы года в сфере IТ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Видеозапись интервью телеканал «Звезда» опубликовал на странице в YouTube.
Соловьева рассказала о том, как связаны телевидение и интернет, как попасть в Google и что ждет Рунет после возможных блокировок. Глава компании также предположила, какие тренды будут актуальны в Интернете в ближайшее время.