Глава Dr. Web Шаров назвал единственный безопасный VPN-сервис

Единственным безопасным VPN-сервисом является корпоративный. Но в случаях, когда VPN используется для выхода на недоступные ресурсы, пользователь должен отдавать себе отчет, что о безопасности своих данных можно забыть, предупредил гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения Dr. Web Борис Шаров.

Специалист объяснил, что, когда сотрудники компании, например, работают удаленно и по VPN-каналу заходят на корпоративный сервер, такое соединение, в принципе, можно назвать безопасным. Однако, когда VPN становится средством выхода на те ресурсы, которые пользователям недоступны, нужно понимать, что другой конец абсолютно небезопасный, подчеркнул он в комментарии РИА «Новости».

Шаров пояснил, что пользователь не располагает информацией о том, кому принадлежит тот или иной сервис, поэтому не может знать, кому и куда попадут его данные.

По словам специалиста, когда россияне игнорируют запрет, введенный государством, они предоставляют свои данные анонимным владельцам сервиса, которые якобы обеспечивают безопасное соединение.

«И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать», — заключил Шаров.