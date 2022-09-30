Глава департамента мэрии Овчинский: московский производитель суперконденсаторов вошел в дорожную карту Росатома | 360°

Технологии 30 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Глава департамента мэрии Овчинский: московский производитель суперконденсаторов вошел в дорожную карту Росатома Московскими суперконденсаторами для электротранспорта заинтересовался Росатом пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Разработанные московской компанией Titan Power Solutions суперконденсаторные системы для трамваев и вагонов метро прошли экспертный отбор и попали в дорожную карту госкорпорации «Росатом». Такие накопители снижают углеродный след и повышают эффективность электрического транспорта. Подробности рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Суперконденсаторы — это новый тип накопителя энергии. Его главные преимущества перед обычными аккумуляторами — это выносливость, скорость и длительность срока службы. Суперконденсатор способен работать даже при минус пятидесяти градусах, быстро накапливать необходимую энергию, оперативно передает электрический заряд и работают более 10 лет.

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Владислав Овчинский напомнил, что в Москве общественного электрического транспорта становится все больше. Также для него организуют дополнительную инфраструктуру.

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«Этому способствуют столичные предприятия, которые постоянно дополняют перечень продукции новыми экологичными разработками», — отметил представитель мэрии.

Он подчеркнул, что Titan Power Solutions стала одной из таких компаний, а их суперконденсаторные системы снижают количество потребляемой энергии, полностью экологичны и при этом повышают эффективность транспорта.

«Разработку компании включили в дорожную карту Росатома по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии», — добавил Овчинский.

Суперконденсаторы Titan Power Solutions имеют систему предиктивного анализа, которая следит за состоянием накопителей во время движения транспорта и заранее сообщает, когда требуется замена накопителя. Это повышает надежность работы всего подвижного состава электротранспорта.

Генеральный директор ООО «Тайтэн Пауэр Солюшн» Владимир Ворожейкин рассказал, что технологию для создания суперконденсаторов разработали совместно с российскими производителями городского электротранспорта.

«Включение разработки в дорожную карту Росатома открывает значительные перспективы для компании по активному внедрению системы в транспорт Москвы и других городов России. Более того, наша система накопления и рекуперации энергии для электротранспорта вошла в лидеры двух акселераторов, а также рекомендована к включению в столичный перечень инновационной высокотехнологичной продукции», — рассказал генеральный директор.

Владимир Ворожейкин подчеркнул, что все производство суперконденсаторов находится в России, поэтому компания готова участвовать в программе по импортозамещению.

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