Технологии 19 марта 2024, 11:55 Глава бюро «Робототехника» Шепелев: признание белорусских чипов отечественными поможет развитию РФ

Читать 360tv в

Минпромторг РФ планирует признать белорусские чипы и платы российскими. В беседе с Ura.ru законопроект прокомментировал руководитель студенческого конструкторского бюро «Робототехника» Национального исследовательского университета МИЭТ Станислав Шепелев.

По его словам, такие меры будут способствовать развитию РФ в сферах телекоммуникаций, автоматики и промышленности. Реализация предложения должна дать приоритет продукции гражданского назначения, которая производится с использованием отечественных компонентов, отметил эксперт.

Реклама

Он также добавил, что новые правила помогут России в дальнейшем обходе западных санкций.