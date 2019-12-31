Глава Apple объяснил появление зеленого iPhone 11 Pro

Глава Apple Тим Кук заявил, что телефон зеленого цвета Midnight Green появился в линейке в iPhone 11 Pro в результате интереса к инновациям и заботе об экологии. Производит краску для гаджетов японская компания Seiko Advance.

Как сообщил изданию Nikkei, что выбрал никому неизвестную маленькую компанию из-за качественного контроля и мастерства производителя. Seiko Advance производит экологически чистую продукцию, чернила для краски. Она нашла альтернативу токсичным галогенам, которые обычно используются.

В 2020 году руководство компании планирует перейти на возобновляемые источники энергии.

В начале декабря Тим Кук провел три дня в Японии, и побывал в компании-партнере, расположенной в префектуре Сайтама недалеко от Токио. Основанная в 1960 году компания стала примером того, как производство может выжить, адаптировавшись к современным веяниям.

Midnight Green — не единственный цвет, который Seiko Advance предлагает для iPhone 11 Pro. Это единственная компания, которая поставляет краску Gold, Space Grey и для моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.