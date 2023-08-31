Технологии 31 августа 2023, 16:13 Глава АПКИТ Комлев заявил, что суперкомпьютер МГУ сможет решать задачи космонавтики

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Новый суперкомпьютер, разработанный МГУ, можно будет применять в сферах оборонной промышленности, космонавтики и прогнозирования погоды. Таким мнением поделился исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что мощность компьютера составляет 400 петафлопс. Благодаря этому прибор можно будет применять для решения сложных задач. Особенно это востребовано в оборонной сфере.

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«Сложные задачи для суперкомпьютеров также связаны с космонавтикой», — отметил Комлев.