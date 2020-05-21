Глава аналитического департамента: выход GTA 6 будет осенью 2021 года

«Крупный представитель игровой индустрии Take Two Interactive Software уверенно завершил 2020 фискальный год и продемонстрировал более сильные результаты за январь–март, чем предполагал консенсус аналитиков. Позитивные ожидания в значительной степени уже были учтены в котировках акций, которые выросли на 8% за последние два дня. Часть инвесторов ожидала выход игры GTA 6 в следующие 12 месяцев, но менеджмент дал понять, что релиз состоится позднее», — пояснил Меркулов.

По словам генерального директора Take Two Interactive Штрауса Зельника, пандемия коронавируса не изменит график релизов. Однако важный премьер состоится немного.

«Слухи о том, что продолжение знаменитой серии игр Grand Theft Auto может появиться на рынке до марта 2021 года, не оправдались. Штраус Зельник ясно дал понять, что громких релизов стоит ожидать в 2022 фискальном году, поэтому мы полагаем, что GTA 6 появится на рынке осенью следующего года», — добавил Меркулов.