Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М

«Рассматривается возможность установки ракет „Кинжал“ на Ту-160. Проработка такого варианта должна завершиться в этом году», — заметил инсайдер.

Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.

По информации сайта «Утро.ру», в Министерстве обороны информацию не прокомментировали.