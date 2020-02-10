    10 февраля 2020, 11:51

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М

    Ольга Ситникова

    Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 решили вооружить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Проработку проекта планируют завершить к концу 2020 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Рассматривается возможность установки ракет „Кинжал“ на Ту-160. Проработка такого варианта должна завершиться в этом году», — заметил инсайдер.

    Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.

    По информации сайта «Утро.ру», в Министерстве обороны информацию не прокомментировали.