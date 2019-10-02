Гибрид планшета и ноутбука. Microsoft представила Surface Neo с двумя экранами

Surface Neo работает на специальной версии системы для двух экранов — Windows 10X. Устройство сможет поддерживать запуск одного приложения сразу на двух дисплеях. Для этого пользователю достаточно переместить к центру экрана окно с программой.

Кроме того, гибрид поддерживает специальную клавиатуру. Чтобы активировать ее достаточно поместить на один из экранов устройства — Surface Neo самостоятельно распознает клавиатуру, после чего запустит специальный режим для дисплея.

Гибрид получил два 9-дюймых экрана. Толщина каждой из сторон Surface Neo — 5,6 миллиметров, а вес устройства всего 655 граммов.

Дисплеи получили покрытие Gorilla Glass. Продакт-менеджер Microsoft Панос Панай (Panos Panay) описал экраны как «самые тонкие LCD-дисплеи, созданные когда-либо». Работать Surface Neo будет на специальной версии процессора Intel Lakefield. Его назвали «гибридным», и он получил графику 11-го поколения. Также устройство поддерживает стилус Surface Pen. Экраны Surface Neo пользователь может вращать на 360 градусов.

Стоимость устройства Microsoft пока не раскрыла, известно только, что Surface Neo выпустят в продажу в праздничный сезон 2020 года.