ГИБДД будет искать угнанные авто и наказывать нарушителей при помощи «Паутины»

МВД переходит на новое программное обеспечение «Паутина», которое поможет ГИБДД разыскивать угнанные или скрывшиеся с места ДТП машины в любом регионе. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Новый софт внедрен в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Система «Паутина» позволит полицейским из одного региона отследить путь угнанной машины или автомобиля, скрывшегося с места аварии, в другом регионе. Прежде сотрудник МВД мог получить только фотографию машины, сделанную в момент нарушения. Теперь же они смогут анализировать снимки со всех проездов.

Кроме того, новая система будет применяться и при обжаловании штрафов на портале госуслуг. Эти поправки вступят в силу 1 сентября. Заявления от водителей будут поступать в «Паутину», а оттуда направляться для обработки в ЦАФАП.

До конца года «Паутину» внедрят в большинстве российских регионов.

Ранее правительственная комиссия утвердила законопроект, согласно которому власти всех уровней будут обязаны согласовывать с МВД установку всех дорожных знаков.