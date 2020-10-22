В основном слежка по геолокации носит коммерческий и частный характер. Подобную процедуру могут проводить различные компании, которым владелец гаджета сам разрешает делать это при установке мобильных приложений. А иностранные спецслужбы используют слежку через официальные приложения от Google.

Чтобы избежать слежки, не рекомендуется без веского повода включать на телефоне все геометки в настройках камеры и GPS. Напротив, лучше их отключить, написало радио «Комсомольская правда». Тем не менее отслеживание местоположения несет и пользу. Благодаря геолокации экстренные службы могут найти пользователя в случае беды.

Для определения слежки по геолокации нужно набрать комбинацию из цифр на мобильном — *#21#. Данный способ также пригодится для проверки переадресации — включена она или нет. При ответе «неопределенно» переадресация не производится.