Технологии 16 августа 2023, 18:39 Генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Анкилов заявил, что для беспилотного транспорта нужен 5G

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Использование 5G-сетей необходимо для ряда новых технологий. Такой информацией поделился генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, сеть 5G необходима для разгрузки существующих сетей. Новым технологиям не хватит того количества трафика, который выдают более старые сети.

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Сеть пятого поколения будет востребована при появлении беспилотного транспорта, а также ряда других приложений.

«Что же касается отечественной 6G, она сейчас находится в разработке. Это будет еще более скоростной стандарт, но его внедрение — история очень дальней перспективы», — отметил Анкилов.