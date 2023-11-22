Технологии 22 ноября 2023, 15:02 Генеральный директор «Технопарка Санкт-Петербурга» Якимов рассказал о появлении новых «железных проектов»

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Генеральный директор «Технопарка Санкт-Петербурга» Олег Якимов в беседе с журналистами «Петербургского дневника» рассказал о появлении в организации новых «железных проектов».

По его словам, специалисты ведут разработку радиоэлектронных изделий либо электротехнического оборудования.

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«У резидентов есть доступ к возможностям и инновационным технологиям „Технопарка“. Здесь они могут реализовать проект по полному циклу — от идеи до ее воплощения», — сказал Якимов.

Он также добавил, что «Технопарк» вместе с компанией «ЗАСЛОН» запустил первое на Северо-Западе мелкосерийное производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем для телекоммуникационной электронной аппаратуры.