Генерал-майор рассказал о значении «Стрижей» в российской авиации

По его словам, «испытатели делают свое дело, а исследователи для оперативной тактической подготовки и обработки каких-то приемов должны знать все возможности этого самолета, до предела их использовать».

Эксперт считает, что «они действительно нужны не только для того, чтобы продемонстрировать нашу мощь авиации России, но и для того, чтобы вырабатывать определенные методические рекомендации, правила, учитывать особенности и доводить всю информацию до летного состава».

«Это просто необходимо как для показательных выступлений, так и для боевых навыков», — заключил Попов.