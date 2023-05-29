Технологии 29 мая 2023, 19:03 Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Анкилов: новейшая сотово-спутниковая сеть будет доступна для жителей Крайнего Севера

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Генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в разговоре с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что к 2035 году в России появится сотовая-спутниковая сеть связи, в том числе и для жителей Крайнего Севера.

По его словам, жители Заполярья смогут звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ, однако стоить такая услуга будет недешево.

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«Если цена будет экономически обоснованной, то получится, что как связь будет космической, так и стоимость будет космической. Если посмотреть на услуги спутниковой связи, которые есть сейчас, то мы увидим, что такая связь гораздо дороже», — добавил эксперт.

Анкилов также добавил, что для обеспечения такой связью необходимо будет запускать спутники.