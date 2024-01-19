Технологии 19 января 2024, 14:26 Гендиректор «СК Капитал» Сакович назвал цифровые идеи ключевыми элементами выставки «Россия»

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Гендиректор венчурного фонда «СК Капитал» Владимир Сакович в беседе с газетой «Взгляд» рассказал, что прошедший на выставке «Россия» День цифровизации дает возможность посмотреть на развитие страны под другим углом.

Эксперт назвал цифровизацию главным фактором экономического роста показателей компаний.

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«Мы видим, что серьезная доля этих идей связана с цифровизацией компаний, с повышением удобства общения регионов с гражданами, что приводит к росту их экономических показателей», — сказал Сакович.

Он также добавил, что последующие два года в России должны стать «бумовыми» с точки зрения размещений на IPO.